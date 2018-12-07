和美醫療（1509）發通告指，對於近日有內地媒體報道吉林長春和美婦科醫院疑涉及不正規醫療行為，集團作出澄清其未有在長春地區開設任何醫療服務機構，該醫院與集團無任何關係。

和美醫療表示，強烈譴責該醫院的過度醫療行為；集團將積極與法律顧問探討該醫院是否存在侵權行為，不排除後續採取進一步行動以維護聲譽及合法權益。

央視《焦點訪談》報道，有病者於長春和美婦科醫院就診，被醫生誘導，檢查由少到多，由淺到深，直到上了手術台，而且在病者躺上手術台後還漲價。該報道指，目前該醫院已關門停業。

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