港股今早高開93點或0.36%，報26249點，成交金額26億元；國指今早低開2點或0.03%，報10478點。

長建（1038）升2.98%，報60.5元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）再跌3.42%，報5.64元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.74%，報64.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點。

華為事件波及匯控（0005），匯控今早跌1%，報64.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點；舜宇（2382）亦未止跌1.36%，報69元，中興（0763）亦跌0.9%，報15.38元，瑞聲（2018）升2.42%，報52.8元。騰訊（0700）升0.2%，報304.8元。

吉利（175）公布11月總銷量為141,661部，較去年同期增長約0.3%，按月增長約10%，並達至集團全年銷量目標158萬部之89%。開市報14.4元，跌1.09%。

中海外（0688）公布11月銷售數字，合約物業銷售金額約為219.39億元，按月減少10.3%，同比增加17%。開市報26元，跌0.76%。

美國或放慢加息，地產股向上，新世界發展（0017）升2.64%，報10. 88元；長實集團（1113）升2.94%，報57.85元； 恒地（0012）升1.63%，報40.45元；新地( 0016)升2.94%，報115.5元。

其他報道：

【華為跟進報道一覽】華為案與匯豐有關 但匯豐不是調查目標