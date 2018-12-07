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【港股開市】港股高開93點 匯控跌1% 騰訊升0.2%

文章日期：2018年12月7日 09:29

港股今早高開93點或0.36%，報26249點，成交金額26億元；國指今早低開2點或0.03%，報10478點。

長建（1038）升2.98%，報60.5元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）再跌3.42%，報5.64元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.74%，報64.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點。

華為事件波及匯控（0005），匯控今早跌1%，報64.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點；舜宇（2382）亦未止跌1.36%，報69元，中興（0763）亦跌0.9%，報15.38元，瑞聲（2018）升2.42%，報52.8元。騰訊（0700）升0.2%，報304.8元。

吉利（175）公布11月總銷量為141,661部，較去年同期增長約0.3%，按月增長約10%，並達至集團全年銷量目標158萬部之89%。開市報14.4元，跌1.09%。

中海外（0688）公布11月銷售數字，合約物業銷售金額約為219.39億元，按月減少10.3%，同比增加17%。開市報26元，跌0.76%。

美國或放慢加息，地產股向上，新世界發展（0017）升2.64%，報10.88元；長實集團（1113）升2.94%，報57.85元；恒地（0012）升1.63%，報40.45元；新地(0016)升2.94%，報115.5元。

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股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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