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【開市焦點】道指過山車 港股ADR升10點 匯控ADR跌1.3%

文章日期：2018年12月7日 08:58

隔晚美股如坐過山車，曾急挫784點，尾市跌幅大為收窄至只有79點，港股ADR亦可向上，升10點報26166點。港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升1.18%，折合報307.78元；華為案波及匯豐，雖不是調查對象，但匯控（0005）收市仍跌1.38%，折合報64.06元；建行（0939）跌0.1%，折合報6.51元。

今日焦點股份可留意：

彭博引述比亞迪（1211）董事長王傳福表示，集團計劃於2022年底前將旗下電池業務上市，另外，公司公布11月份集團汽車銷量5.1萬輛，按月增長5.12%，其中新能源汽車銷量3.01萬輛，按月增長8.71%。

吉利（175）公布11月總銷量為141,661部，較去年同期增長約0.3%，按月增長約10%，並達至集團全年銷量目標158萬部之89%。

中海外（0688）公布11月銷售數字，合約物業銷售金額約為219.39億元，按月減少10.3%，同比增加17%。

華為事件再有新進展，日本計劃將華為、中興通訊排除在政府設備使用名單之外。

MSCI發布公告稱，由於它的雙重股權結構，騰訊音樂不符合被納入MSCI指數的要求。

其他報道：

【華為跟進報道一覽】華為案與匯豐有關 但匯豐不是調查目標

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股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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