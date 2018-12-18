【開市焦點】道指過山車 港股ADR升10點 匯控ADR跌1.3%
文章日期：2018年12月7日 08:58
隔晚美股如坐過山車，曾急挫784點，尾市跌幅大為收窄至只有79點，港股ADR亦可向上，升10點報26166點。港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升1.18%，折合報307.78元；華為案波及匯豐，雖不是調查對象，但匯控（0005）收市仍跌1.38%，折合報64.06元；建行（0939）跌0.1%，折合報6.51元。
今日焦點股份可留意：
彭博引述比亞迪（1211）董事長王傳福表示，集團計劃於2022年底前將旗下電池業務上市，另外，公司公布11月份集團汽車銷量5.1萬輛，按月增長5.12%，其中新能源汽車銷量3.01萬輛，按月增長8.71%。
吉利（175）公布11月總銷量為141,661部，較去年同期增長約0.3%，按月增長約10%，並達至集團全年銷量目標158萬部之89%。
中海外（0688）公布11月銷售數字，合約物業銷售金額約為219.39億元，按月減少10.3%，同比增加17%。
華為事件再有新進展，日本計劃將華為、中興通訊排除在政府設備使用名單之外。
MSCI發布公告稱，由於它的雙重股權結構，騰訊音樂不符合被納入MSCI指數的要求。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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