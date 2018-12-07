華為首席財務官孟晚舟被捕，因涉嫌違反美國對伊朗制裁措施，隔晚有更多關於事件的跟進。

與匯豐有關，但不是調查目標。彭博引述知情人士透露，孟晚舟被捕，與美國檢方對華為涉嫌違反銀行法規、利用匯豐來規避伊朗制裁所進行的調查有關。而路透引述知情人士亦有相同的指控，並稱，美國對華為涉嫌銀行欺詐的調查重點關注該公司與匯豐的關係。司法部指，在圍繞華為展開的調查中，匯豐不是調查的目標，匯控（0005）ADR隔晚一度跌7%。

華為發公開信，不會改變全球合作關係。華為發布致全球供應商伙伴的公開信，稱不會因為美國政府的無理而改變與全球供應鏈伙伴的合作關係。指責美國政府通過各種手段對一家商業公司施壓，是背離自由經濟和公平競爭精神的做法，指最近一段時期美國對華為有很多指控，華為多次進行了澄清。公司在該指控方面獲得的信息非常少，且不知曉孟晚舟有任何不當行為，相信加拿大和美國司法體系最終將給出公正的結論。

據聞美國總統特朗普在特習會前並不知情。彭博引述一位白宮官員表示，特朗普在12月1日與中國國家主席習近平舉行餐會前，並不知道引渡孟晚舟的請求。另外，國家安全顧問博爾頓亦澄清早前有關其事前已知悉的報道，指他也不知情。而加拿大方面亦稱不涉及政治。

引渡需時，或超過中美90日談判期。彭博引述知情人士透露，美國將尋求從加拿大引渡孟晚舟，但如果她進行法律抗爭，整個過程可能會拖到一年以上。目前尚不清楚美國司法部是否已經啟動了引渡程序，也不知道這一流程何時會開始。舉例指，早前美國花了一年多的時間才把涉嫌合謀用駭客手段竊取軍事情報的蘇斌從加拿大引渡，而這的前提還是蘇斌自己同意。有參議員認為，從中國過去實施報復性關稅等行為，顯然，中國的某種回應是絕對可能的。