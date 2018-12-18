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【歐美戰報】道指曾因華為跌784點 美聯儲偏鴿助收跌79點

文章日期：2018年12月7日 08:13

華為孟晚舟被捕引發市場憂慮中美貿談判觸礁，道指早段曾大跌784點，跌至24242點水平，但美國加息步伐或放慢，道指跌幅最終大為收窄。

道瓊斯工業平均指數收跌79點，跌幅0.32%，報24947點。標普500指數收跌4點，跌幅0.16%，報2695點。納斯達克綜合指數收漲29點，或0.42%，報7188點。

兩位地區聯儲行長的評論緩解了市場焦慮，亞特蘭大聯儲行長Bostic和達拉斯聯儲行長Kaplan敦促聯儲會對政策採取謹慎態度，原因是經濟不確定性加劇以及近期金融市場的震盪。而《華爾街日報》亦報道稱，聯儲會官員正考慮是否應該在12月份可能的加息之後暗示會採取一種等待觀望態度。此舉可能會放慢加息步伐。

波音跌3.09%，報331.9美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低71點，而Visa升1.74%，報141.05元，貢獻道指16點。

科技股方面，蘋果收市報174.72元，跌1.11%，谷歌母公司Alphabet收市報1078.08元，升1.46%，亞馬遜收市報1699.19元，升1.84%，Facebook收市報139.63元，升1.23%。

歐洲STOXX 600指數收跌3.1%，報343點。德國DAX指數收跌3.48%，報10810點；法國CAC 40指數跌3.32%，報4780點；英國富時100指數收跌3.15%，報6704點。

 

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