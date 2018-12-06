本港老牌地產商合和（0054）昨日宣佈私有化，但意外地將主席兼大股東胡應湘兒子、公司副主席兼董事總經理胡文新排除在收購要約方之外，惹來父子意見不和傳聞。胡應湘昨日向公司員工發信「穩定軍心」，指一齊業務工作如常，同時提到今次私有化建議「獲全體董事全力支持」，間接指出胡文新亦贊成私有化計劃。

胡應湘在信中指出，預料今次私有化計劃將需時數月，期間業務工作一切如常，希望員工繼續努力工作，又提及公司全體董事都支持私有化議案。

目前合和董事會由15名董事組成，其中包括3名非執董及5名獨董，胡氏家族中，胡應湘及太太郭秀萍、兒子胡文新，以及侄兒胡文佳都是董事局成員之一。