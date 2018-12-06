銀色債券今日截至申請，政府發言人表示，根據從配售機構收集到的初步資料，初步錄得認購金額62億元，較去年高50%或20億元，以30億目標發行額計算，即超額認購1.07倍；認購人數約4.5萬宗，與去年4.48萬宗相約。政府發言人指，以上數據為配售機構所匯報的初步數據，仍待進一步核實，最終數字可能會有出入。

2017年銀色債券錄得超額認購0.4倍，有效申請金額42億元，平均獲配6.7手；2016年銀色債券錄得超額認購2倍，有效申請金額89億元，平均獲配3.9手。

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