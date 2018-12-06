慣以Healthy Reaction(健康調整)形容股市下跌的並非一眾本地財演，Healthy Reaction最早用來形容股市跌市其實在1929年，即是美國10月崩盤前仍然有不少分析員及經濟學家錯判形勢，認為股市下跌只是一次健康的調整，直至道指10月29日暴瀉至230.07點(較9月3日再瀉40%)，健康調整4個大字再沒有出現。回到今天，正當不少分析認為刻下環球股市是健康調整之際，有誰還記得投行摩根士丹利8月時，警告環球經濟似足1929年大蕭條前夕？

對於1929年美國大蕭條的原因眾說紛紜，有指是投機份子興風作浪，亦有指是美國聯儲局過早加息及政府財政不足所致，不過我認為真正原因只有一個，而這個原因正好與今天的情況脗合：貿易保護主義。熟悉金融歷史的朋友應該聽過美國國會在1930年通過的The Smoot-Hawley Tariff Act(斯姆特-霍利關稅法)？

美國總統胡佛(Herbert Clark Hoover)為兌現競選承諾及協助美國農民，不理1024名經濟學家聯署反對，將超過2萬種進口商品的關稅提升至歷史高水平，引發各國開徵報復式關稅，直接釀成長逾10年的經濟大蕭條。雖然有指法案在1930年通過與1929年跌市無關，但要知道法案醞釀通過前各國已開始作出反應，而股市恰恰比經濟走快半年。究竟貿易保護主義及提高關稅對經濟有什麼影響？

2002年一位經濟學家作以固定數據對17個國家的進口情況進行評估，得出1929年至1932年間關稅稅率提高及非關稅壁壘設置對世界貿易生產的影響，得出這段時間世界貿易生產總值下跌33%的結論，主要為各國國民生產總值下跌及關稅增加所累。

關於美國經濟出現大蕭條訊號的說法講足半年，有關恐懼亦埋藏在各投資者心內一段時間，直至反映經濟會否衰退的孳息曲線出現倒掛，這些恐懼再突然爆發。

所謂的孳息曲線倒掛，即是長債的孳息較短債孳息還要低，一般指10年期孳息跌穿2年期（目前只是5年期跌穿2年期），長年期孳息下跌意味投資者對短經濟表現缺乏信心，資金寧願流入長年期債券避險，令孳息曲線出現倒掛。

騰訊（0700）自10月底由280元彈至315元之際，我將策略調整至「短牛長熊」，面對恒指未能升穿27,200點阻力位，有必要重新考慮短牛是否已無力再行。

李鴻彥