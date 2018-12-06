【華為接班人】誰是孟晚舟?
文章日期：2018年12月6日 17:58
華為首席財務官孟晚舟，因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁，於加拿大被捕，據內地資料、報道顯示，孟晚舟為華為創始人、總裁任正非的長女。孟晚舟曾表示沒有隨父親的姓是因為她在16歲那一年改了自己的名字，「自己是跟母親孟軍姓的，哥哥任平以前也和我一樣，隨母姓叫孟平，只不過哥哥後來改過來了」。
大學畢業後，孟晚舟曾於建行（0939）工作一年，於1993年21歲時加入華為，早年負責總機轉接和文件打印等瑣碎工作，並且是早年僅有的三個秘書之一。1997年在華中理工大學拿到了會計碩士學位，並回到華為的財務部門，之後曾任華為銷售融資與資金管理部總裁、賬務管理部總裁、華為香港公司首席財務官，以及國際會計部總監。期間，她負責建立了全球統一的華為財務組織，使得華為的財務組織以更高的效率和更低的成本運作。2011年接任華為首席財務官。其後入選2017年福布斯中國最傑出商界女性排行榜，排名第八。今年7月接任副董事長，外界猜測孟晚舟將是華為下一任的接班人。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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