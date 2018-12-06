【傳患抑鬱自殺】聯想獨立非執董張首晟逝世
文章日期：2018年12月6日 17:11
美籍華裔物理學家、美國史丹福大學教授張首晟於12月1日去世，終年55歲，有傳他患抑鬱症而自殺。
張首晟是風險投資基金丹華資本創辦人，同時是聯想集團（0992）獨立非執行董事和美圖公司（1357）獨立非執行董事。
張首晟為史丹福大學物理系、電子工程系和應用物理系終身教授。他於2007年發現「量子自旋霍爾效應」，被《科學》雜誌評為當年「全球十大重要科學突破」之一，他一直被認為是未來諾貝爾獎可能得主。他於2010年及2012年分別獲得由歐洲物理學會頒發的歐洲物理獎、以及國際理論物理學領域最高獎「狄拉克獎」。
張首晟於2009年入選俗稱「千人計劃」的中國海外高層次人才引進計劃，被清華大學特聘為教授，在2013年當選中國科學院外籍院士。同一年，他與學生谷安佳創立丹華資本。
美國貿易代表辦公室(USTR)今年11月更新《301調查報告》，指控丹華資本幫助中國獲得美國的尖端技術和相關知識產權。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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