【進軍中國】外媒指上海建工爭取興建Tesla上海工廠
文章日期：2018年12月6日 16:56
《路透》引述多名消息人士及文件資料報道，電動車大廠Tesla已經展開上海超級工廠興建方案的招標，至少已有一家承包商開始採購原料。資料指，國企上海建工正參與投標，而中國五礦旗下子公司上海寶冶集團正為Tesla工廠的地基準備建材，包括大批混凝土管樁和鋼管。
據報，是次為Tesla首次在中國設廠，造價約20億美元。受中美貿易戰影響，Tesla在華的盈利能力大受影響，相信在中國的廠房有助鞏固集團在華的版圖。
Tesla及上海建工皆未就報道作出回應。寶冶母公司中國中冶集團一高層則確認參與其中。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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