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【月度數據】吉利11月總銷量同比增0.3% 按月增10%

文章日期：2018年12月6日 17:10

吉利（175）公布11月總銷量為141,661部，較去年同期增長約0.3%，按月增長約10%。當中，10,575部為新能源和電氣化汽車。首11個月之總銷量為140.7萬部，較去年同期增長約29%，並達至集團全年銷量目標158萬部之89%。

吉利指，集團今年大部分新推出的車型均大受歡迎，最新款轎車「繽瑞」於11月之第三銷售月已錄得10,197部之高銷量水平。最新款運動型多用途車「繽越」於11月之首銷售月已錄得10,139部之高銷量水平。

 

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