美國國債孳息曲線倒掛，加上華為副董事長被捕，進一步打擊投資氣氛，拖累港股急瀉，跌穿20天線(26243點)，曾挫約800點。

恒指今早裂口低開470點，甫開見26381點已是全日最高位，下跌438點，其後跌幅逐步擴大，維持逾700點跌幅，午後跌勢加劇，曾低見26016點，最多下挫803點，一度失守50天線(26086點)，尾市跌幅略收窄，全日收報26156點，下跌663點或2.47%，成交金額969億元；國指跌276點或2.57%，報10480點。

領展（0823）升0.32%，收報77.25元，是升幅最大的藍籌；傳內地藥品帶量採購預中標的中生製藥（1177）跌15.97%，收報5.84元，是跌幅最大的藍籌；騰訊（0700）跌5.23%，收報304.2元，跌穿10天線(311.02元)，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低139點。

內地媒體指，內地4+7藥品帶量採購預中標結果公布，中選品種大幅度降價，當中中生製藥旗下的藥物降價約90%。醫藥股午後急瀉，多隻相關股見52周新低，傳有產品入圍的石藥（1093）跌14.48%，收報13.82元；金斯瑞生物（1548）報12.3元，挫11.38%；三生製藥（1530）報10.64元，挫10.89%。

華為創辦人任正非的女兒、公司副董事長兼首席財務官孟晚舟，因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁，於加拿大被捕，手機設備股捱沽。瑞聲（2018）跌5.59%，收報51.55元；舜宇（2382）跌5.47%，收報69.95元；中興（0763）報15.52元，跌5.94%；比亞迪電子（0285）報10.7元，跌5.81%。

科技股亦受華為事件拖累，華為供應商中軟國際（0354）報4.07元，挫11.71%；金山軟件（3888）報12.78元，挫5.33%；金蝶（0268）報7.62元，跌5.11%。

三隻新股全日齊潛水，創夢天地（1119）報6.03元，較招股價6.6元低8.64%；佳兆業物業（2168）報9.24元，較招股價9.38元低1.49%；兗煤澳洲（3668）收報23.35元，較招股價23.48元低0.55%。

合和實業（0054）主席胡應湘財團要約人提出私有化，每股作價38.8元，較停牌前26.45元，溢價約46.69%。合和實業全日收報34.55元，爆升30.62%。

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