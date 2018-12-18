證監會公布，因索羅斯基金管理(香港)（SFM HK Management Limited）（簡稱SFM）在2015年代其管理的某隻基金賣空長城汽車（2333）的缺失，對其作出譴責及罰款150萬元。

長城在2015年8月28日公布其發行紅股的建議，有關紅股的交收日期預計為2015年10月13日。證監會調查發現，該基金的保管人在2015年9月30日通知SFM的交易支援部，SFM因該基金先前持有的80.8萬股長城股份而有權獲配發161.6萬股紅股。而該支援組在2015年9月30日於SFM的交易系統內將該161.6萬股紅股入帳，但沒有按照SFM的內部政策將有關紅股分隔至一個受限制帳戶內。結果，該系統顯示有242.4萬股長城股份可供買賣，而事實上當時只有80.8萬股股份可供買賣。結果引致該基金的其中一名投資組合經理基於該系統所顯示的錯誤資料，在2015年10月2日發出一項出售242.4萬股長城股份的指令，導致該基金賣空了161.6萬股長城股份。

證監會認為，SFM不但在買賣紅股時沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，而且沒有勤勉盡責地監督其職員，及沒有實施充足和有效的系統及監控措施，以確保其遵從有關賣空的規定。考慮到並無證據顯示SFM在賣空紅股時曾經不真誠地行事；這是於過去五年內第二次發生的類似事件；SFM已採取補救措施加強其內部監控措施及系統；及SFM過往並無遭受紀律處分的紀錄，因而採取上述紀律處分。

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