【年金扣稅】年金及強積金自願供款的扣稅上限擬調高至6萬元
文章日期：2018年12月6日 16:31
政府今日向立法會提交修訂草案，建議把納稅人購買延期年金和強積金自願性供款，可享有的最高扣稅額增至6萬元，並把扣稅的範圍擴大至納稅人為配偶而繳付的延期年金保費。
財經事務及庫務局提交立法會的文件指出，原先政府定下的扣稅額上限為每年3.6萬元，但由於業界和立法會議員提出增至10萬元以上，因此政府認為有理據把上限提高至6萬元，並擴大扣稅範圍至為配偶而買的延期年金。
假設某納稅人月入6萬元，並須以標準稅率（即15％）課稅，根據新的扣稅上限（即6萬元），若用盡此扣稅額，估計可以節省的稅款為10200元，較原先扣稅上限（即3.6萬元）所能節省的6120元稅款多出67％。
政府將會在明日就修訂草案刊登憲報，下周三進行首讀及開始二讀辯論。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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