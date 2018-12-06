政府今日向立法會提交修訂草案，建議把納稅人購買延期年金和強積金自願性供款，可享有的最高扣稅額增至6萬元，並把扣稅的範圍擴大至納稅人為配偶而繳付的延期年金保費。

財經事務及庫務局提交立法會的文件指出，原先政府定下的扣稅額上限為每年3.6萬元，但由於業界和立法會議員提出增至10萬元以上，因此政府認為有理據把上限提高至6萬元，並擴大扣稅範圍至為配偶而買的延期年金。

假設某納稅人月入6萬元，並須以標準稅率（即15％）課稅，根據新的扣稅上限（即6萬元），若用盡此扣稅額，估計可以節省的稅款為10200元，較原先扣稅上限（即3.6萬元）所能節省的6120元稅款多出67％。

政府將會在明日就修訂草案刊登憲報，下周三進行首讀及開始二讀辯論。

其他報道：

【逮捕孟晚舟】外交部：立即放人 商務部：有信心達貿易協議

【藥股急瀉】藥品帶量採購中標 中生製藥曾急挫16%

【租客捧場】匯璽本月暫錄5租成交 一房月租1.7萬