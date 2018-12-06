【支持反擊】官方研究員：重要人士減少及取消到美國聯盟國家
文章日期：2018年12月6日 15:52
美國對華為調查多時，終於出手，並採用逮捕華為首席財務官孟晚舟的方式，出手時機正值中美90日談判期，自然引發中國人民情緒反彈，外交部要求立即人之餘，商務部直屬事業單位「商務部國際貿易經濟合作研究院」一名研究員更指，要減少及取消政府、科研機構等領域的重要人士，出發到英澳等美國聯盟國家。
商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育質疑，當局並無紮實證據進行拘捕行動，形容事件性質非常嚴重。他指出，事件反映美國的反華勢力很活躍，造成惡性事件，相信會拖累及惡化中美關係。
梅新育認為，事件會對雙方談判造成影響，中方肯定會懷疑美方的誠意。他指，對極端情況包括美國對所有中國貨品加徵關稅，中方要做好應對準備，亦要減少及取消政府、科研機構等領域的重要人士，出發到英澳等美國聯盟國家。
根據該網介紹，梅新育有博士學歷，研究方向是中國外經貿、國際資本流動、國際金融體係等世界經濟領域，最新的著作、論文於2004年，而近兩年的主要成果包括「國際經貿領域中的“中國威脅論”及其應對」、「應對貿易爭端談判機制建設」、「國家知識產權戰略·對外經貿中的知識產權問題」等。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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