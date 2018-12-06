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【逮捕孟晚舟】外交部：立即放人 商務部：有信心達貿易協議

文章日期：2018年12月6日 15:40

據央視新聞，針對加拿大警方應美方要求逮捕孟晚舟，中國外交部發言人回應，中方已就此案分別向加美兩方表明了嚴正立場，要求對方立即對拘押的理由作出澄清，立即釋放被拘押的人員。

適逢中美兩國正值90日貿易談判期間，逮捕華為孟晚舟使人聯想到中興（0763）事件、想到中美談判。中國商務部發言人高峯在例行發布會上稱，中美經貿團隊目前「溝通順暢、合作良好」，雙方將從農產品、汽車做起，按照明確時間表、路線圖，在知識產權保護、技術合作、市場准入、貿易平衡等方面開展磋商。他表示，對中美在90天內達成協議「充滿信心」。但對於有關汽車關稅及華為的提問不予置評。

而對於外界就中方在中美貿易爭端中對美國作出重大讓步的質疑，高峯指，這不是「你進我退」，在保護知識產權、擴大市場準入等領域中美有共同訴求，這也與中國深化改革、擴大開放方向高度一致。中國將與美國開展相互尊重、平等互利的磋商，為兩國企業創建更好營商環境。

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