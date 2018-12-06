【計劃分拆】比亞迪擬2022年底前分拆電池業務上市
文章日期：2018年12月6日 15:36
彭博引述比亞迪（1211）董事長王傳福表示，集團計劃於2022年底前將旗下電池業務上市，以集資擴大其由傳統燃燒式引擎業務轉型至全球汽車業務，惟目前未決定上市的地點。
比亞迪主要生產汽車及手機的電池，目前未知悉只將汽車電池業務單獨上市，還是會包括其他部門。
受大市拖累，汽車股今日向下，比亞迪現報54.9元，跌4.27%。同系比亞迪電子（0285）現報10.76元，挫5.28%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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