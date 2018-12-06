【藥股急瀉】傳藥品帶量採購中標 中生製藥曾急挫16%
文章日期：2018年12月6日 15:06
內地媒體報道，內地4+7藥品帶量採購預中標結果公布，中選品種大幅度降價，其中中生製藥（1177）旗下公司「正大天晴」的藥品「恩替卡韋」，在國家集採中中標，每片價格為0.62元人民幣，較此前中標價6.72元人幣，大幅降價90%。
受消息拖累，中生製藥股價午後急瀉，曾低見5.82元，最多挫16.26%，見52周新低，現報5.99元，挫13.81%。其他醫藥AH股亦下挫，石藥（1093）報14.06元，下挫13%，亦見52周新低；金斯瑞生物科技（1548）報12.34元，跌11.1%；上海復星醫藥（2196）報26.3元，跌11%；康哲藥業（0867）報8.25元，跌8.1%。
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|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26