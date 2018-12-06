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【藥股急瀉】傳藥品帶量採購中標 中生製藥曾急挫16%

文章日期：2018年12月6日 15:06
中生製藥股價曾急挫16%。

內地媒體報道，內地4+7藥品帶量採購預中標結果公布，中選品種大幅度降價，其中中生製藥（1177）旗下公司「正大天晴」的藥品「恩替卡韋」，在國家集採中中標，每片價格為0.62元人民幣，較此前中標價6.72元人幣，大幅降價90%。

受消息拖累，中生製藥股價午後急瀉，曾低見5.82元，最多挫16.26%，見52周新低，現報5.99元，挫13.81%。其他醫藥AH股亦下挫，石藥（1093）報14.06元，下挫13%，亦見52周新低；金斯瑞生物科技（1548）報12.34元，跌11.1%；上海復星醫藥（2196）報26.3元，跌11%；康哲藥業（0867）報8.25元，跌8.1%。

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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