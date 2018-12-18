隔晩美股休市，華為創辦人任正非的女兒、公司副董事長兼首席財務官孟晚舟，因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁，於加拿大被捕，進一步打擊市場氣氛。A股半日跌逾1%，港股亦跌逾700點，跌穿20天線(26241點)。

恒指今早低開470點，報26349點，其後跌幅擴大，低見26047點，最多挫771點，曾失守50天線(26085點)，半日收報26117點，下跌702點或2.62%，成交金額499億元；國指跌296點或2.76%，報10460點。

藍籌股全線下跌，舜宇（2382）跌6.22%，收報69.4元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌3.61%，收報309.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低96點。電能實業（0006）跌幅最小，跌0.38%，收報52.35元。

國際及內地金融股拖低大市，匯控（0005）跌1.89%，收報65.05元；友邦（1299）跌2.47%，收報63.2元，兩股已拖低大市110點。工行（1398）跌2.99%，收報5.52元；建行（0939）跌3.13%，收報6.5元；中人壽（2628）跌3%，收報16.8元；平保（2318）跌2.71%，收報75.4元。

受華為消息影響，手機設備股捱沽，瑞聲（2018）跌5.95%，收報51.35元；中興通訊（0763）報15.52元，跌5.94%。華為供應商的中國軟件（0354）報4.07元，跌11.71%。

內地一線城市首11個月賣地收入銳減，內房股碧桂園（2007）跌4.55%，收報9.23元；潤地（1109）跌4.05%，收報28.4元；中海外（0688）跌2.6%，收報26.2元。

三隻新股半日齊插水，創夢天地（1119）半日報6.11元，較招股價6.6元低7.42%；佳兆業物業（2168）半日報9.24元，較招股價9.38元低1.49%；兗煤澳洲（3668）收報23.4元，較招股價23.48元低0.34%。

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