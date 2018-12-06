【有片：選股王】20周線得而復失 熊市能否結束有很大變數
文章日期：2018年12月6日 12:29
恒指跌702點，收報26117點，成交金額499億元。加拿大因應美國要求逮捕華為首席財務官兼副董事長孟晚舟，理由是她涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁。市場憂慮是中興通訊（0763）的翻版，手機設備、通訊、芯片等版塊全面急瀉，而中美剛達成的貿易戰休戰協定也增添變數，美股期貨和整個亞洲股市均大幅下跌。
當前市況由消息主導，很視乎事件往後發展。但以美國跨境要求加拿大作出逮捕，相信事件絕不會輕易完結，而美方也應該掌握了一些證據，不會輕易解決。恒指本周一才突破20周線26855點，現在看本周最終要得而復失，熊市是否能結束有很大變數。
昨日指信置（083）重大項目凱匯即將開售，若以毗鄰的觀月樺峰二手呎價21000元作為參考，可套現280億元。但結果開價全城嘩然，首批竟然低至17300元，較同區二手折讓達到17%。根據新例，首批佔比最少達到20%，今次也是逾200個單位，並不是拿一些質素最低的少量單位博眼球。市場解讀為發展商也看淡後市，急於低價散貨，本地地產股今早也隨大市回落。但昨日指信置的賣點是大折讓，回落至12元至13元依然是收集的好機會。
另一個可留意的是收租股。雖然樓市低價個案持續出現，但本港整體消費市道僅稍為轉弱，但也主要是針對內地客的珠寶、化妝品等為主，在超低失業率和薪酬上升支持下，本土消費依然理想。新地（0016）今年首三季的平均人流及營業額均錄得增幅，營業額達125億元，升14%；人流達3.1億人次，升12%。集團預計旗下商場在聖誔節期間，營業額可增加25%，可見消費信心和能力依然強勁。
零售收租股可考慮希慎（0014）。集團在中期業績時指出，在商舖組合的顧客群中，約有三分之一是遊客、三分之一是長居於此地的本地人、三分之一是「新香港 居民」（即約過去十年因工作或家庭關係而來港定居之人士），收入較多源化。以港人佔收入三份之二，料旅客消費放緩的影響有限。
昨日有報道指中環甲級商廈呎租較曼哈頓貴60%，為全球最高，料陸續會有更多企業遷往非核心區，在銅鑼灣坐擁大量商廈的希慎也能受惠。根據差估署資料，今年10月份灣仔及銅鑼灣甲級寫字樓呎租按年勁升11.7%。
雖然希慎2018年股息率僅3.6厘，但由於物業組合重整翻新開始踏入收成期，未來兩年盈利和股息可持續增長，現價市盈率僅16倍，考慮到緩步增長前景，現水平已值得吸納。
張兆聰
明報首席評論員
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26