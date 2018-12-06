新華保險：未來以保障型業務為核心 冀佔首年保費增至九成
文章日期：2018年12月6日 12:24
新華保險（1336）董事長兼首席執行官萬峰表示，該行目前正進行產品轉型，由理財型產品轉向保障型業務。今年上半年該行保險業務收入按年上升至10.8%，不過首年保費按年下降26.1%，萬峰指出下降來自年金保險首年保費下降，因為市場投資回報率下降，回報率不及銀行理財產品，削弱年金保險競爭力，而且資產和負債的久期未能完全匹配，該行不會為達到銷售增長而長遠埋下利差虧損的風險，因此主動控制年金保險規模，今年年金保險首年保費不會超過100億元人民幣。
今年保費增長主要續期保費，萬峰指雖然保障型業務亦有增長，但今年首年業務下降會影響明年續期保費，惟明年續期保費仍會有單位數增長。他預料該行保費亦會有增長，但整體行業而言則不太確定。
萬峰表示，保障型業務會是未來的核心業務，發展健康險和定期壽險。截至上半年保障型業務佔首年保費佔比62%，首年保費增速為14%，他期望明年可以保持在六成以上，冀未來可以提升至九成，理財業務不會是主流產品，而會作為理財業務作為重要補充。
農曆新年「開門紅」銷售是內地保險傳統重要的銷售高峰，萬峰表示過往銷售年金保險為主，配合農民工回鄉進行銷售，不過現時轉而以保障型產品為主，近年開門紅效應正在減少，料日後會日漸淡化。
記者:歐陽偉昉
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