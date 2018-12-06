【私隱風波】外媒稱中國是萬豪國際網絡入侵案的嫌疑人
文章日期：2018年12月6日 11:59
萬豪國際酒店集團（Marriott）旗下的喜達屋（Starwood）酒店及度假村集團訂房數據庫遭黑客入侵，多達5億個客戶資料外洩。路透引述消息人士報道，針對萬豪國際的大規模網絡入侵，或與中國政府有關。
報道稱，私人調查機構發現了中國駭客過去慣常使用的駭客工具、技術和手法，意味中國有機會是今次入侵事件的嫌疑人。不過，消息人士亦指，不排除其他國家或組織亦使用了相關駭客工具及技術。有分析指，假如中國真的與萬豪國際網絡入侵案有關，未來中美關係或再添不明朗因素。
路透引述另一位消息人士指，要找出是次案件真兇非常困難，因為調查人員懷疑，自2014年以來已有多個駭客組織一直在同時入侵萬豪的電腦網絡。
萬豪在一份聲明中指，集團正在調查駭客對其系統中客人的個人數據入侵事件，未有推測攻擊者的身份，中國外交部亦未對報道作出回應。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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