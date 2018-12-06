英國國會正調查劍橋分析(Cambridge Analytica)擅自取用Facebook用戶個人資料案件，在周三(5日)公開新一批內部文件示顯，Facebook的管理層曾內部溝通，讓Netflix與Airbnb等公司取得Facebook用戶數據。

該份文件長達223頁，涉及創始人朱克伯格在內的Facebook領導層於2012至2015年的內部溝通，披露包括Facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)，曾參與討論與多間「特選公司」，包括Airbnb、Netflix、Lyft等簽訂協議，容許他們享用Facebook數據。

Facebook回應指出，曝光文件只顯示事實一部分，被錯誤引用。

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