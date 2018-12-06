【A股午市】憂中美關係惡化 滬深兩市半日跌逾1%
文章日期：2018年12月6日 11:32
華為CFO孟晚舟於加拿大被捕，市場擔心中美關係會再度惡化，內地三大指數齊跌逾1%。上證綜指低開低走，低位見2610點，險守2600大關，收報2615點，跌33點或1.28%，成交額717億元（人民幣．下同）。
深證成指反覆向下，最低見77838點，中午收報7802點，跌126點或1.6%，成交額1065億元，兩市成交額合共1782億元。
創業板指數持續偏軟，最低見1358點，半日收報1361點，大跌20點或1.46%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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