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【異動板塊】內地5G概念向下 電訊手機設備捱沽

文章日期：2018年12月6日 10:56
電訊手機設備今早捱沽。

5G概念A股一眾低開，本港上市的電訊及手機設備股捱沽。

舜宇光學（2382）現報69.9元，下挫5.54%；中興通訊（0763）報15.62元，挫5.33%；瑞聲（2018）報52.05元，跌4.67%；中通服務（0552）報5.93元，跌4.82%；富智康（2038）報0.83元，跌4.6%。同股不同權的小米（1810）報13.9元，跌2.8%。

華為首席財務官(CFO)孟晚舟於加拿大被捕並被要求引渡到美國，有報道指，因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁。中國駐加拿大大使館回應事件，指加拿大警方逮捕一個沒有違反任何美、加法律的中國公民，對這嚴重侵犯人權的行為，中方表示堅決反對並強烈抗議。

另外，今日科網股亦同樣下挫，騰訊（0700）報311.4元，跌近3%；華為供應商的中國軟件（0354）現挫10.85%，報4.11元；金山軟件（3888）報12.84元，跌4.89%；金蝶（0268）報7.78元，跌3.11%。

其他報道：

【侵犯人權】華為CFO加拿大被捕 涉嫌違反美國對伊朗貿易制裁

【科創板】科創板草案據報或會設置6個上市標準

【iPhone唔掂】又一供應商料收入減少 大行睇淡手機設備股

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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