5G概念A股一眾低開，本港上市的電訊及手機設備股捱沽。

舜宇光學（2382）現報69.9元，下挫5.54%；中興通訊（0763）報15.62元，挫5.33%；瑞聲（2018）報52.05元，跌4.67%；中通服務（0552）報5.93元，跌4.82%；富智康（2038）報0.83元，跌4.6%。同股不同權的小米（1810）報13.9元，跌2.8%。

華為首席財務官(CFO)孟晚舟於加拿大被捕並被要求引渡到美國，有報道指，因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁。中國駐加拿大大使館回應事件，指加拿大警方逮捕一個沒有違反任何美、加法律的中國公民，對這嚴重侵犯人權的行為，中方表示堅決反對並強烈抗議。

另外，今日科網股亦同樣下挫，騰訊（0700）報311.4元，跌近3%；華為供應商的中國軟件（0354）現挫10.85%，報4.11元；金山軟件（3888）報12.84元，跌4.89%；金蝶（0268）報7.78元，跌3.11%。

其他報道：

【侵犯人權】華為CFO加拿大被捕 涉嫌違反美國對伊朗貿易制裁

【科創板】科創板草案據報或會設置6個上市標準

【iPhone唔掂】又一供應商料收入減少 大行睇淡手機設備股