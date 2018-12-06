【異動板塊】內地5G概念向下 電訊手機設備捱沽
文章日期：2018年12月6日 10:56
5G概念A股一眾低開，本港上市的電訊及手機設備股捱沽。
舜宇光學（2382）現報69.9元，下挫5.54%；中興通訊（0763）報15.62元，挫5.33%；瑞聲（2018）報52.05元，跌4.67%；中通服務（0552）報5.93元，跌4.82%；富智康（2038）報0.83元，跌4.6%。同股不同權的小米（1810）報13.9元，跌2.8%。
華為首席財務官(CFO)孟晚舟於加拿大被捕並被要求引渡到美國，有報道指，因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁。中國駐加拿大大使館回應事件，指加拿大警方逮捕一個沒有違反任何美、加法律的中國公民，對這嚴重侵犯人權的行為，中方表示堅決反對並強烈抗議。
另外，今日科網股亦同樣下挫，騰訊（0700）報311.4元，跌近3%；華為供應商的中國軟件（0354）現挫10.85%，報4.11元；金山軟件（3888）報12.84元，跌4.89%；金蝶（0268）報7.78元，跌3.11%。
其他報道：
【侵犯人權】華為CFO加拿大被捕 涉嫌違反美國對伊朗貿易制裁
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26