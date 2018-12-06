華為首席財務官孟晚舟，因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁，於加拿大被捕。事件發生在中美90日談判期間，雖然會聯想到是貿易談判籌碼，但美國對華為調查亦非一日之寒。

美國對華為的憂慮始於2012年

美國國會於2012年的一份報告已得出結論認為，華為和中興通訊（0763）可能成為政府支持的間諜或蓄意破壞行為的工具。而美國政府至少從2016年以來就懷疑華為涉嫌違反伊朗制裁措施，美國商務部曾在2016年針對華為發出行政傳票，問詢華為是否存在向敘利亞、伊朗和朝鮮等流氓國家提供美國技術的行為。

2016年，美國對中興通訊作出制裁，從美國商務部公布的中興內部文件顯示，一間代號為「F7」的競爭對手也存在向伊朗出售設備的行為，同樣違反了美國的出口管制。而對「F7」的描述，當時的報道指與華為有相似。

今年4月，美國司法部對華為啟動調查，研究其是否違反了禁止向伊朗出口的制裁措施、將設備出售至伊朗。彭博早前亦引述知情人士透露，聯邦調查局和財政部外國資產控制辦公室對華為的調查從至少2017年初就開始。

華為出口伊朗有合理懷疑點

今次孟晚舟被捕，被指是涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁，而事實上，華為出口技術至伊朗亦有合理的疑點。華爾街日報引述知情人士透露，孟晚舟2007年曾擔任華為一家控股公司的董事會秘書，該公司旗下擁有總部位於香港的星通技術有限公司(Skycom Tech)，星通技術在伊朗有業務，其員工表示他們為「華為-星通」工作。

「後門」疑慮

出口至伊朗是一個問題，而硬件設計有「後門」是另一個問題。早前，美國聯邦通訊委員會一致通過，禁止聯邦資金用於向被認定為構成國家安全風險的公司採購網絡設備。聯邦通訊委員會主席Ajit Pai指，美國的網絡上存在「隱藏後門」的風險，「存在於路由器、交換機和其他設備中」，「給境外敵對勢力投放病毒和其他惡意軟件提供了通道」，華為其後否認，並指指控不實。

而事實上，早前彭博已爆出超微半導體有中國的間諜晶片，而路透亦曾報導，英國情報機構「英國政府通訊總部」報告發現華為的工程流程存在缺陷，可能導致英國通訊網路出現安全問題，英國當局已經首次調降華為的安全評級。紐約時報亦曾報道指，2016年美國安全調查人員在華為和中興的某些手機上發現了一個預裝軟體，其中設置了每隔72小時把手機上的所有短訊發回中國的後門。

有何影響?

華為目前無法打入美國的手機市場，而5G業務於環球的發展近期亦受到多國政府制止，最壞情況是，會受到與中興早前的類似懲罰，其關鍵原材料供應或終斷。雖然華為有其芯片，但例如手機的系統等，仍有機會受到影響，至於5G業務似乎仍然會面對各國政府的疑慮而發展受阻，而若然同樣遭美國禁止採購關鍵的美國技術，更有機會連發展的空間都減少。不過，參考上次中興事件的180度轉變，不排除又會是一次貿易談判籌碼。

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