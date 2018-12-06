今早三隻新股齊敲鑼，惟三隻暫時皆「穿底」，連有騰訊（0700）做第二股東，認購反應及暗盤表現都不錯的創夢天地（1119）暫見6.3元，比招股價6.6元微跌0.3元或4.5%。佳兆業物業（2168）見9.16元，跌0.32元或2.34%；兖煤澳洲（3668）則暫報23.35元，跌0.13元或0.55%。

創夢天地創辦人兼首席執行官陳湘宇稱，內地最近收緊對新發行遊戲的審批對公司業務影響有限。集團聯合創辦人兼首席財務官高煉惇補充，公司長期以來的遊戲都以正面健康為主，日後亦會繼續開發同類遊戲。

記者：陳惠恩

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