【新股情報】三新股皆跌穿招股價
文章日期：2018年12月6日 10:50
今早三隻新股齊敲鑼，惟三隻暫時皆「穿底」，連有騰訊（0700）做第二股東，認購反應及暗盤表現都不錯的創夢天地（1119）暫見6.3元，比招股價6.6元微跌0.3元或4.5%。佳兆業物業（2168）見9.16元，跌0.32元或2.34%；兖煤澳洲（3668）則暫報23.35元，跌0.13元或0.55%。
創夢天地創辦人兼首席執行官陳湘宇稱，內地最近收緊對新發行遊戲的審批對公司業務影響有限。集團聯合創辦人兼首席財務官高煉惇補充，公司長期以來的遊戲都以正面健康為主，日後亦會繼續開發同類遊戲。
記者：陳惠恩
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更新時間：2018-12-18 16:10
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