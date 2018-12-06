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【內房冷鋒】內房股向下 首11個月一線城市賣地收入增速放緩

文章日期：2018年12月6日 10:09
內地一線城市收入首11個月降逾三成。

內房股昨日普遍回吐後，今日板塊繼續向下，碧桂園（2007）現報9.38元，跌近3%；華潤置地（1109）報28.9元，2.37%；中海外（0688）報26.25元，跌2.42%；萬科（2202）報26.8元，跌2.19%；中國恒大（3333）報24.5元，跌1.8%。

內地一線城市收入銳減。中原地產數據顯示，首11個月內地土地出讓收入最高的50大城市合計「賣地」收入3.27萬億元(人民幣．下同)，按年上漲7.3%；惟與去年同期的上升漲速度為30%以上，增速明顯放緩。

數據顯示，北京首11個月的土地成交金額約1680億元，與去年同期的2609億元，減少約三成五。截至目前成交1558.54億元，按年下降41.51%。另外擁有充足郊區土地供應量的廣州，在今年的土地出讓金額亦不足千億元，約930.8億元，按年下降2.35%。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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