華為CFO加拿大被捕 中軟國際曾瀉13%

華為CFO孟晚舟於加拿大被捕，華為軟件服務商中國軟件國際（0354）亦受消息拖累，該股今早低開8.9%，報4.2元，低位見口過4.01元，挫13%，創近兩個月新低，現報4.08元，跌11.5%。

加拿大政府表示，華為首席財務官(CFO)孟晚舟已經被捕並被要求引渡到美國。中國駐加拿大使館稱嚴重侵犯人權，要求恢復孟晚舟的人身自由。

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