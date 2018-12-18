【異動股】華為CFO加拿大被捕 中軟國際曾瀉13%
文章日期：2018年12月6日 09:46
華為CFO孟晚舟於加拿大被捕，華為軟件服務商中國軟件國際（0354）亦受消息拖累，該股今早低開8.9%，報4.2元，低位見口過4.01元，挫13%，創近兩個月新低，現報4.08元，跌11.5%。
加拿大政府表示，華為首席財務官(CFO)孟晚舟已經被捕並被要求引渡到美國。中國駐加拿大使館稱嚴重侵犯人權，要求恢復孟晚舟的人身自由。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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