【港股開市】港股低開470點 舜宇跌5.41%
文章日期：2018年12月6日 09:29
美股休市，港股繼續大跌，港股今早低開470點或1.76%，報26349點，成交金額19億元；國指今早低開205點或1.92%，報10551點。
藍籌股當中，只有長建（1038）一隻無升跌，報59元，其餘全部下跌，當中，受到華為CFO因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁，於加拿大被捕並被要求引渡到美國的影響，舜宇（2382）跌5.41%，報70元，是跌幅最大的藍籌，跌幅更高於瑞聲（2018）跌2.93%，報53元。而重磅藍籌騰訊（0700）跌2.74%，報312.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低73點。
合和（0054）私有化，今早高開31.5%，報34.8元，仍低於38.8元的私有化作價。
三隻新股上市，創夢天地（1119）開報6.6元，平招股價、佳兆業物業（2168）開報9.1元，低招股價3%，、兗煤澳洲（3668）開報22元，低開6%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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|2313 申洲國際
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