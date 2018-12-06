《證券時報》引述一位投行界人士指，科創板草案有可能會設置6個上市標準。

該報指，會按照以下不同的估值對應不同指標，包括估值10億元(人民幣．下同)以上，連續兩年盈利，兩年累計扣非淨利潤5000萬元；估值10億元以上，連續一年盈利，一年累計扣非淨利潤1億元；估值15億元以上，收入2億元，三年研發投入佔比10%；估值20億元以上，收入3億元，經營性現金流超過1億元；估值30億元以上，收入3億元；估值40億元以上，產品空間大，知名機構投資者入股。

報道又稱，監管部門近日召集多家券商就科創板的制度設計進行小範圍溝通，此次討論的科創板企業上市標準，初步按照企業估值差異來分為6種情況，可選指標包括淨利潤、研發投入、現金流、營收等。

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