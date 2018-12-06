蘋果新iPhone銷量不似預期，更要出招減價促銷，供應商、組裝商自然體會到冷鋒，台灣的大立光亦加入戰團，表示12月收入將較11月減少。

大立光表示，幾個客戶的需求依然「疲軟」，雖然該公司該慣例沒有說明特定客戶的名稱，不過，其最大客戶包括蘋果公司，其次亦包括華為等中國智能電話品牌。今年11月，大立光公佈的收入為40.1億元台幣，較去年同期下降28.6%。

花旗表示，在同行大立光發布疲軟11月銷售數據後，舜宇光學科技（2382）的股價料會下跌，因為大立光的銷售疲軟可能意味著包括中國大陸智慧手機品牌在內的客戶的手機鏡頭組件需求疲軟。報告指，手機相機模塊領域的進一步競爭，特別是與國內對手歐菲科技的競爭，也是一種負面刺激因素，將舜宇光學科技目標價下調至124元。

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