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【開市焦點】港股ADR跌67點 合和復牌 留意華為相關股

文章日期：2018年12月6日 08:56

美國股票、債券市場因為悼念已故總統美布殊而休市，港股ADR微跌67點，報26751點。港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.17%，折合報317.25元；匯控（0005）升0.3%，折合報66.5元；建行（0939）跌0.9%，折合報6.65元。

今日焦點股份可留意：

合和實業（0054）正式提出私有化建議，計劃以每股38.8元私有化，私有化財團一方須斥資至少212.56億元作私有化。值得留意是，胡應湘兒子、合和副主席兼董事總經理胡文新未有加入私有化財團。作價較停牌前的26.45元，溢價約46.7%。股份今早復牌。

三隻新股今日上市，分別是創夢天地（1119）、佳兆業物業（2168）及兗煤澳洲（3668）

華為首席財務官(CFO)孟晚舟於加拿大被捕並被要求引渡到美國，有報道指，因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁。留意華為相關的手機、5G等設備股。

其他報道：

【侵犯人權】華為CFO加拿大被捕 涉嫌違反美國對伊朗貿易制裁

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股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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