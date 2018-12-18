美國股票、債券市場因為悼念已故總統美布殊而休市，港股ADR微跌67點，報26751點。港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.17%，折合報317.25元；匯控（0005）升0.3%，折合報66.5元；建行（0939）跌0.9%，折合報6.65元。

今日焦點股份可留意：

合和實業（0054）正式提出私有化建議，計劃以每股38.8元私有化，私有化財團一方須斥資至少212.56億元作私有化。值得留意是，胡應湘兒子、合和副主席兼董事總經理胡文新未有加入私有化財團。作價較停牌前的26.45元，溢價約46.7%。股份今早復牌。

三隻新股今日上市，分別是創夢天地（1119）、佳兆業物業（2168）及兗煤澳洲（3668）。

華為首席財務官(CFO)孟晚舟於加拿大被捕並被要求引渡到美國，有報道指，因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁。留意華為相關的手機、5G等設備股。

其他報道：

【侵犯人權】華為CFO加拿大被捕 涉嫌違反美國對伊朗貿易制裁