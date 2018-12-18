【開市焦點】港股ADR跌67點 合和復牌 留意華為相關股
文章日期：2018年12月6日 08:56
美國股票、債券市場因為悼念已故總統美布殊而休市，港股ADR微跌67點，報26751點。港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.17%，折合報317.25元；匯控（0005）升0.3%，折合報66.5元；建行（0939）跌0.9%，折合報6.65元。
今日焦點股份可留意：
合和實業（0054）正式提出私有化建議，計劃以每股38.8元私有化，私有化財團一方須斥資至少212.56億元作私有化。值得留意是，胡應湘兒子、合和副主席兼董事總經理胡文新未有加入私有化財團。作價較停牌前的26.45元，溢價約46.7%。股份今早復牌。
三隻新股今日上市，分別是創夢天地（1119）、佳兆業物業（2168）及兗煤澳洲（3668）。
華為首席財務官(CFO)孟晚舟於加拿大被捕並被要求引渡到美國，有報道指，因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁。留意華為相關的手機、5G等設備股。
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
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|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26