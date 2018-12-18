加拿大政府表示，華為首席財務官(CFO)孟晚舟已經被捕並被要求引渡到美國。中國駐加拿大使館稱嚴重侵犯人權，要求恢復孟晚舟的人身自由。

加拿大司法部發言人Ian McLeod周三在書面聲明中稱，「孟晚舟於12月1 日在溫哥華被捕。美國要求將她引渡。保釋聽證會定於周五舉行」「受限於禁止報道令，我們目前無法進一步提供任何細節。這道禁止令是由孟女士申請發出的」。

早前，環球郵報引述稱，孟晚舟因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁而將被引渡到美國，加拿大應美國當局要求在溫哥華逮捕孟晚舟。

中國駐加拿大使館要求恢復孟晚舟的人身自由，並已向美、加進行嚴正交涉，要求立即糾正錯誤做法，又指中方對這一嚴重侵犯人權的行為，表示堅決反對並強烈抗議。中方將密切關注事態 發展，採取一切行動堅決維護中國公民合法權益。

華為發表聲明指，孟晚舟在加拿大轉機時，被加拿大當局代表美國政府暫時扣留，美國正在尋求對孟晚舟女士的引渡，面臨紐約東區未指明的指控。關於具體指控提供給華為的信息非常少，華為並不知曉孟晚舟有任何不當行為。公司相信，加拿大和美國的法律體系會最終會給出公正的結論。華為又指，該公司遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和製裁法律法規。