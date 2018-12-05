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【父子分家】合和每股38.8元私有化 胡文新不參與

文章日期：2018年12月5日 23:21
胡應湘(左)擁有的財團提出以每股38.8元私有化合和，其子胡文新(右)雖是一致行動人士，但沒加入提出私有化的財團。

上市達46年的合和實業（0054）正式提出私有化建議，計劃以每股38.8元私有化，目前合和已發行股本為8.68億股，今次胡應湘在內的私有化財團一方共持有3.21億股份或36.93%，意味財團須斥資至少212.56億元作私有化。

值得留意是，胡應湘兒子、合和副主席兼董事總經理胡文新未有加入私有化財團，由於他是非財團要約人一致行動方，所以他及其餘兩位家族成員，不會在私有化的特別股東大會上投票。一旦私有化建議獲通過，胡文新等將會把合和持股賣給父親套現，另外2位家族成員亦會出售手上持股。胡文新手上持有2900萬股或3.34%股權，料可套現11.2億元，另外兩位家族成員合共持有119.66萬股或0.14%股權，可套4642萬元。

交易須按高等法院指示召開的會議，該會議上須獲至少 75%的無利害關係與會股東批准，其後須於股東特別大會上通過特別決議案。

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