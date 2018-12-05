【新股暗盤】三新股暗盤表現各有不同 創夢天地由頭升到尾
文章日期：2018年12月5日 19:09
三隻新股今日暗盤表現以創夢天地（1119）表現最好，成為唯一錄得升幅的新股。據耀才（1428）暗盤，該股收報6.88元，較招股價6.6元升0.28元或4.24％，最高曾見7.2元，成交172萬元，一手400股帳面賺112元。輝立暗盤同報6.88元，最高曾見7.3元，成交額有318萬元。
佳兆業物業（2168）在耀才暗盤現見9.16元，跌0.22元或2.35%，成交額70.8萬元，一手250股帳面蝕55元；而兖煤澳洲（3668）報22.55元，跌0.93元或3.96%，成交14.3萬元，一手100股帳面蝕93元。佳兆業物業及兖煤澳洲則在輝立暗盤分別收報9.17元及22.75元，分別跌2.24%及3.11%。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26