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【新股暗盤】三新股暗盤表現各有不同 創夢天地由頭升到尾

文章日期：2018年12月5日 19:09
三新股暗盤表現各有不同 創夢天地由頭升到尾

三隻新股今日暗盤表現以創夢天地（1119）表現最好，成為唯一錄得升幅的新股。據耀才（1428）暗盤，該股收報6.88元，較招股價6.6元升0.28元或4.24％，最高曾見7.2元，成交172萬元，一手400股帳面賺112元。輝立暗盤同報6.88元，最高曾見7.3元，成交額有318萬元。

佳兆業物業（2168）在耀才暗盤現見9.16元，跌0.22元或2.35%，成交額70.8萬元，一手250股帳面蝕55元；而兖煤澳洲（3668）報22.55元，跌0.93元或3.96%，成交14.3萬元，一手100股帳面蝕93元。佳兆業物業及兖煤澳洲則在輝立暗盤分別收報9.17元及22.75元，分別跌2.24%及3.11%。

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