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【亞姐外判！】亞視外判亞姐港區以外製作予深圳公司

文章日期：2018年12月5日 19:01
亞視外判亞姐港區以外製作予深圳公司

亞洲電視（0707）宣布，旗下亞洲電視數碼與深圳道一企業管理諮詢訂立項目合作協議，亞洲電視數碼授權深圳道一作為亞洲小姐選美在不包括香港及亞洲小姐總決賽的其他主辦地區獨家運營商，授權期限至2023年底。

作為項目合作費及品牌許可費，深圳道一將每年向亞洲電視數碼支付合共1500萬元現金。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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