【公司動向】華誼騰訊出售海南海視旅遊衛視49%股權
文章日期：2018年12月5日 17:50
華誼騰訊娛樂（0419）公布，公司將出售浩遊傳媒文化之全部股權，代價為2.83億元人民幣（約3.22億港元），浩遊傳媒文化主要業務為在中國投資電視劇、電影製作及廣告製作，持有海南海視旅遊衛視49%股權。
集團指，所得款項擬用於公司娛樂及媒體業務之進一步發展，並預期是次出售可以錄得未經審核收益約6200萬港元。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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