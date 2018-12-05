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【科創板】上交所：推進科創板和註冊制試點

文章日期：2018年12月5日 18:01

上交所稱，針對科創企業的特點和需求，提高對企業盈利情況等包容度，促進投融資雙方形成比較明確的上市標準和時間預期。

上交所副總經理闕波表示，上交所將在中證監的指導下，針對科創企業的特點和需求，提高對企業盈利情況、協議控制和不同投票權架構的包容度，提升資本市場服務科創企業的能力，讓境內投資者直接分享到科創企業和國民經濟的成長紅利，並促進投融資雙方形成比較明確的上市標準和時間預期。目前，上交所已逐步搭建起覆蓋政府、產業園區、銀行、券商、PE投資機構、上市公司、擬上市企業等各類主體的資本、項目、信息一體式對接平台，以最大程度發揮上交所資本市場樞紐功能，促進資源優化配置。

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