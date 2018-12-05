停牌已經一年多的新昌集團（0404）公布，與項目伙伴訂立合作協議，內容有關項目伙伴認購7間項目公司51%的相關經擴大股權，而該認購事項將構成新昌集團的視作出售事項及非常重大出售事項。

新昌有兩筆債券即將到期，分別於2018年到期，3億美元，息率8.75厘的優先票據；以及2019年到期，1.5億美元，息率8.5厘的優先票據。

新昌在2017年4月3日起停牌，停牌前報0.35元。

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