【出售事項】新昌集團擬售7項目公司股權
文章日期：2018年12月5日 17:39
停牌已經一年多的新昌集團（0404）公布，與項目伙伴訂立合作協議，內容有關項目伙伴認購7間項目公司51%的相關經擴大股權，而該認購事項將構成新昌集團的視作出售事項及非常重大出售事項。
新昌有兩筆債券即將到期，分別於2018年到期，3億美元，息率8.75厘的優先票據；以及2019年到期，1.5億美元，息率8.5厘的優先票據。
新昌在2017年4月3日起停牌，停牌前報0.35元。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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