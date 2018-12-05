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【新股暗盤】三新股暗盤表現各異 創夢天地暗盤價一支獨秀

文章日期：2018年12月5日 17:08
三新股暗盤表現各異 創夢天地暗盤價一支獨秀

明天三隻新股在主板上市，今日暗盤表現暫時以創夢天地（1119）表現最好，成為唯一錄得升幅的新股。據耀才（1428）暗盤，該股暫報6.93，最高曾見7.2元，成交量為18.9萬股，涉及131萬元。輝立暗盤見6.95元，升0.35元或5.3%，最高曾見7.3元，成交額有300萬元。

佳兆業物業（2168）及兖煤澳洲（3668）則在輝立暗盤分別報9.13元及22.55元，分別跌2.67%及4.17%。佳兆業物業在耀才暗盤現見9.17元，跌0.21元或2.13%；而兖煤澳洲暫見22.55元，跌0.93元或3.96%，成交達142萬元。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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