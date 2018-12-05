思捷環球（0330）宣布大裁員計劃後，上周五委任Mia Ouakim為集團產品及品牌總裁，明年2月1日起生效。思捷執行主席柯清輝出席股東會後表示，集團希望提高產品質素，定位會「聽取忠實客戶的聲音」，德國與亞洲的顧客要求各有不同，因此會將產品本地化，已聘請一名產品設計師長駐上海，目標是中國以至亞洲有30%由本地設計及製造。

問及思捷會否打算賣盤，柯清輝強調無此打算，又指「如果有，又點會聘請新行政總裁及有轉型計劃呢？」，亦沒有任何人向思捷提出收購。

出席股東會的陳先生表示，自己由思捷股價40多元持有至今，經歷供股亦不曾沽貨，今次是第二年出席股東會，整體出席人數與去年相若，覺得思捷的轉型計劃「離譜」。

記者：蕭嘉聰

其他報道：

【有片：埋身擊】國企指數10700點企穩 後市點睇?

【A股收市】滬指結束三年揚 上證收跌0.61%

【全球調查】支付平台：排隊排得耐 香港消費者寧願唔買