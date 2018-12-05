【無人提購】思捷柯清輝：無意賣盤 會提升產品質素
文章日期：2018年12月5日 16:50
思捷環球（0330）宣布大裁員計劃後，上周五委任Mia Ouakim為集團產品及品牌總裁，明年2月1日起生效。思捷執行主席柯清輝出席股東會後表示，集團希望提高產品質素，定位會「聽取忠實客戶的聲音」，德國與亞洲的顧客要求各有不同，因此會將產品本地化，已聘請一名產品設計師長駐上海，目標是中國以至亞洲有30%由本地設計及製造。
問及思捷會否打算賣盤，柯清輝強調無此打算，又指「如果有，又點會聘請新行政總裁及有轉型計劃呢？」，亦沒有任何人向思捷提出收購。
出席股東會的陳先生表示，自己由思捷股價40多元持有至今，經歷供股亦不曾沽貨，今次是第二年出席股東會，整體出席人數與去年相若，覺得思捷的轉型計劃「離譜」。
記者：蕭嘉聰
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26