【港股收市】港股跌440點終止三連揚 失守2萬7
文章日期：2018年12月5日 16:20
隔夜美股大跌，市場消化中美貿易緩和消息，港股全日低開低走，開市已見全日低位，隨後跌勢收窄，午後於26700點至26800點反覆爭持，但最終無力重上27000點，收報26819點，跌440點或1.62%，結束過去3個交易日升勢，成交額792億元。國指同樣報跌，收跌151點，跌1.38%。
美債息倒掛，拖累國際金融股表現。友邦（1299）全日領跌大市，雖然一度升穿65元，但未能於高位企穩，收報64.8元，跌3.28%；其次為匯控（0005），埋單跌2.64%，報66.3元，兩股合共拖跌大市152點。騰訊（0700）平穩，跌2.25%，收報321元。
大摩發表報告唱淡舜宇（2382），該股明顯捱沽，收跌7.27%，報74元，是跌幅最大的藍籌；蘋果新iPhone XR 銷量不似預期，瑞聲（2018）表現偏軟，跌3.7%，收報54.6元。潤電（0836）逆市升2.19%，收報14.96元，是表現最好藍籌。
北汽（1958）重申德國戴姆勒增持合營公司屬謠言，但股價仍然受壓，埋單跌11.3%，報4.39元；其餘車股普遍有沽壓，其中廣汽（2238）跌5.3%，報7.94元；吉利（0175）跌4.2%，報15.08元；長汽（2333）跌3.6%，報5.06元。
傳內地棚改政策有變，內房股走弱，潤地（1109）跌1.82%，收報29.6元；碧桂園（2007）跌0.51%，收報9.67元；中海外（0688）跌0.37%，收報26.9元。
其他報道:
【W股少於預期】ACGA：同股不同權未必是公司赴港IPO的首要因
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26