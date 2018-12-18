隔夜美股大跌，市場消化中美貿易緩和消息，港股全日低開低走，開市已見全日低位，隨後跌勢收窄，午後於26700點至26800點反覆爭持，但最終無力重上27000點，收報26819點，跌440點或1.62%，結束過去3個交易日升勢，成交額792億元。國指同樣報跌，收跌151點，跌1.38%。

美債息倒掛，拖累國際金融股表現。友邦（1299）全日領跌大市，雖然一度升穿65元，但未能於高位企穩，收報64.8元，跌3.28%；其次為匯控（0005），埋單跌2.64%，報66.3元，兩股合共拖跌大市152點。騰訊（0700）平穩，跌2.25%，收報321元。

大摩發表報告唱淡舜宇（2382），該股明顯捱沽，收跌7.27%，報74元，是跌幅最大的藍籌；蘋果新iPhone XR 銷量不似預期，瑞聲（2018）表現偏軟，跌3.7%，收報54.6元。潤電（0836）逆市升2.19%，收報14.96元，是表現最好藍籌。

北汽（1958）重申德國戴姆勒增持合營公司屬謠言，但股價仍然受壓，埋單跌11.3%，報4.39元；其餘車股普遍有沽壓，其中廣汽（2238）跌5.3%，報7.94元；吉利（0175）跌4.2%，報15.08元；長汽（2333）跌3.6%，報5.06元。

傳內地棚改政策有變，內房股走弱，潤地（1109）跌1.82%，收報29.6元；碧桂園（2007）跌0.51%，收報9.67元；中海外（0688）跌0.37%，收報26.9元。

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