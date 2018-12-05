對於外電《彭博》早前引述消息人士稱，德國戴姆勒有意增持與北汽（1958）合營公司的持股比例，北汽今日在電話會議中重申沒有此事。

北汽董秘顧鑫在會議中指出，從目前掌握的信息，北汽沒有就增持一事和戴姆勒進行任何磋商，亦不知悉與此有關，應予披露而未披露的信息，公司對目前和戴姆勒的合作非常滿意，昨晚也和戴姆勒方面確認，他們表示不知悉此事，亦沒有此事，因此消息屬於市場傳言。

顧鑫又指，雖然在中國開效外資車企持股比例之外，外資車企或多或少都對增加找合營公司持股比例有興趣，但從北汽掌握的信息來看，戴姆勒對和北汽的合作十分滿意，大家都願意做大蛋糕，而不是股權比例的多寡。

顧鑫表示，目前北汽與戴姆勒不僅在燃油車有合作，在新能源車、售後市場、出行領域、汽車金融領域，未來都會有股權和業務方面的深層次合作。只有圍繞全業務鏈的合作，才能夠實現雙方更大的利益。

由於市場擔心一旦戴姆勒增持合營公司，會影響北汽盈利，北汽今日股價受壓，一度大挫13.5%，全日收報4.39元，跌11.3%。