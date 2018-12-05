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【新股定價】創夢天地近下限定價 每股6.6元

文章日期：2018年12月5日 16:01

騰訊（0700）為第二大股東，又獲Sony及京東作兩大投資者的內地數碼娛樂平台公司創夢天地今日公布最終定價為每股6.6元，為招股價範圍6元至7.8元的接近下限水平。按發行1.26億股計，集資額將達8.32億元。股份將於12月6日主板掛牌。

香港公開發售收到17644份有效申請，超額認購約11.64倍。一手400股中籤率為35%，而乙組申請，即認購1750手以上的中籤率為8%左右。

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1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
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更新時間：2018-12-18 16:10
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2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
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