即時財經新聞

【戰略合作】KLOOK與香格里拉成合作伙件 首推總統套房晚餐

文章日期：2018年12月5日 15:44
KLOOK與香格里拉成戰略合作夥伴 首推總統套房晚餐

香格里拉與本地旅遊平台KLOOK宣布成為戰略合作伙伴，合作包括KLOOK為集團旗下酒店提供所屬應用程式，前台人員可透過程式，為酒店住客訂購旅遊產品，退房時直接計入帳單內。

香格里拉酒店集團伙伴市場推廣及發展總監梁嘉禮（John）表示，新加坡、曼谷、香港九龍三間香格里拉酒店會首先推行服務，預期在2019年中就可以推廣至全線香格里拉酒店。另外，未來亦會在旗下的酒店發掘特色項目，並於KLOOK平台出售，上述三間酒店亦會率先推出項目，包括九龍香格里拉酒店，現已在平台出售總統套房晚餐服務。

客人可在KLOOK訂購九龍香格里拉總統套房的晚餐，最多容納八人，任何時間劃一收費，兩個人盛惠4700元。值得注意的是，最低消費為4人，即2人晚餐需要付9400元。John笑言，每晚只會接待一組客人，十分適合求婚。

九龍香格里拉只得一間總統套房，晚餐體驗一共有四道菜，來自九龍香格里拉的不同餐廳，包括前菜至甜品。

其他報道：

【滬倫通開通】傳滬倫通揭牌儀式推遲至聖誕後

【長實都睇淡?】趙國雄:明年樓價最多跌三成 二按樓納米樓高危

【長實都睇淡?】手持4項目未推售 兩年奪兩地皮

【連升7日】1個月拆息連升7日　穿2厘

 

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：埋身擊】國企指數10700點企穩 後市點睇?

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片