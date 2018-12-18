香格里拉與本地旅遊平台KLOOK宣布成為戰略合作伙伴，合作包括KLOOK為集團旗下酒店提供所屬應用程式，前台人員可透過程式，為酒店住客訂購旅遊產品，退房時直接計入帳單內。

香格里拉酒店集團伙伴市場推廣及發展總監梁嘉禮（John）表示，新加坡、曼谷、香港九龍三間香格里拉酒店會首先推行服務，預期在2019年中就可以推廣至全線香格里拉酒店。另外，未來亦會在旗下的酒店發掘特色項目，並於KLOOK平台出售，上述三間酒店亦會率先推出項目，包括九龍香格里拉酒店，現已在平台出售總統套房晚餐服務。

客人可在KLOOK訂購九龍香格里拉總統套房的晚餐，最多容納八人，任何時間劃一收費，兩個人盛惠4700元。值得注意的是，最低消費為4人，即2人晚餐需要付9400元。John笑言，每晚只會接待一組客人，十分適合求婚。

九龍香格里拉只得一間總統套房，晚餐體驗一共有四道菜，來自九龍香格里拉的不同餐廳，包括前菜至甜品。

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