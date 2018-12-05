【息口走勢】富邦：料聯儲局明年中完結加息周期
文章日期：2018年12月5日 15:23
美國長短期債息倒掛，市場擔心反映美國經濟增長出現問題令道指昨日急瀉800點。富邦香港高級副總裁兼金融市場部主管鄺國榮認為，因為情况是11年來首見，市場反應較大，令美股的波幅增加，料債息不會長期倒掛。
聯儲局近來頻頻放鴿，市場關注明年加息情况，鄺國榮認為，加息的影響要較長期才浮現，聯儲局不會因短期一兩個數據、市場波動影響加息決定。他認為明年中國和其他國家經濟受貿易戰影響放緩，美國長期難獨善其身，料12月加息後，明年上半年美國再加息一次便完結加息周期。
1個月港元拆息升穿2厘，鄺國榮指在月初銀行部署資金下，月中或升至2.3厘，主要受年結資金需求影響。貿易戰不明朗因素減少投資和商業貸款需求，銀行資金充裕，大型銀行和9月加息四分之一厘的銀行或未有需要本月跟隨聯儲局加息，但早前只加八分一厘的中小銀行則要視乎其資金需求。
中美展開90日貿易談判，鄺國榮認為購買農產品等貿易問題容易解決，但到智識產權保護、開放市場等細節難解決，認為美國甚至不會到90日才完結貿易戰停火。
人民幣升回6.86水平，鄺國榮指現時回升是中國降準減稅的窗口，認為本月中國應該需要降準。
記者:歐陽偉昉
其他報道:
【長實都睇淡?】趙國雄：明年樓價最多跌三成 二按樓納米樓「高危」
【中國數據】財新11月服務業PMI勝預期 創5個月高 信心續弱
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26