美國長短期債息倒掛，市場擔心反映美國經濟增長出現問題令道指昨日急瀉800點。富邦香港高級副總裁兼金融市場部主管鄺國榮認為，因為情况是11年來首見，市場反應較大，令美股的波幅增加，料債息不會長期倒掛。

聯儲局近來頻頻放鴿，市場關注明年加息情况，鄺國榮認為，加息的影響要較長期才浮現，聯儲局不會因短期一兩個數據、市場波動影響加息決定。他認為明年中國和其他國家經濟受貿易戰影響放緩，美國長期難獨善其身，料12月加息後，明年上半年美國再加息一次便完結加息周期。

1個月港元拆息升穿2厘，鄺國榮指在月初銀行部署資金下，月中或升至2.3厘，主要受年結資金需求影響。貿易戰不明朗因素減少投資和商業貸款需求，銀行資金充裕，大型銀行和9月加息四分之一厘的銀行或未有需要本月跟隨聯儲局加息，但早前只加八分一厘的中小銀行則要視乎其資金需求。

中美展開90日貿易談判，鄺國榮認為購買農產品等貿易問題容易解決，但到智識產權保護、開放市場等細節難解決，認為美國甚至不會到90日才完結貿易戰停火。

人民幣升回6.86水平，鄺國榮指現時回升是中國降準減稅的窗口，認為本月中國應該需要降準。

記者:歐陽偉昉

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