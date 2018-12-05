【全球調查】支付平台：排隊排得耐 香港消費者寧願唔買
文章日期：2018年12月5日 15:19
荷蘭上市的企業支付平台Adyen調查發現，店內排隊付款時間過長會導致香港消費者放棄購物，令本港零售商過去12個月損失逾23.5億美元，另零售業亦因未能提供消費者預期的支付方式而損失收入6850萬美元，建議零售商提高不同銷售渠道的效率，以有效提高顧客忠實度。
Adyen委託獨立市場研究機構進行全球調查，亞太區調查包括香港、新加坡、澳洲及新加坡，今年第二季在每個市場訪問250個消費者。
調查發現，有53%香港消費者為Spendsetters，即精通數碼科技及熱衷網上購物的消費者，為全球調查中比例最高的地方，而有26%受訪本地消費者則偏向透過網上或手機程式購買家居日常用品。惟零售商可以提供的網上體驗與消費者存在巨大落差，如有41%受訪香港消費者希望在網上購物的產品可在實體店舖退換，但現時香港只有15%零售商提供此服務。
Adyen亞太區總裁Warren Hayashi認為，隨零售業受地區限制愈來愈少，零售商需要對顧客提供更個人化的服務。
記者：陳惠恩
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更新時間：2018-12-18 16:10
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