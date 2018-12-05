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【滬倫通開通】傳滬倫通揭牌儀式推遲至聖誕後

文章日期：2018年12月5日 13:44
傳滬倫通揭牌儀式推遲至聖誕後

籌備多年的「滬倫通」日前有傳將於下周五(14日)開通，並指倫敦將會首先啟動機制，不過最新有消息指，有關開通時間或推遲至聖誕後，主因要避開同於下周進行的脫歐表決。

據《第一財經》引述消息人士指，原定將於12月14日將在倫敦倫交所舉辦的滬倫通揭牌儀式臨時通知取消，預計可能將推遲到聖誕過後，該人士表示推遲原因與11日舉行的脫歐表決而導致的技術原因有關。

《彭博》昨日報道，滬倫通將於12月14日在倫敦舉行揭幕儀式，同時公布入選滬倫通首批中、英企業名單，而正式「通車」交易則會在明年1月。另市傳華泰證券（6886）及匯控（0005）有望成為滬倫通開通後的中、英第一股。

英國國會下議院將於12月11日對英國與歐盟達成的脫歐協議進行表決。據悉，文翠珊的脫歐協議在議會的通過將面臨巨大阻力，因為大約90名保守黨議員已經承諾會對協議投反對票。同時，包括北愛爾蘭民主統一黨在內的所有反對黨，也稱要反對該協議。

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